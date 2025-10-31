京都・大阪・兵庫を結ぶ国道171号を拠点に活動するバンド・171（読み：イナイチ）が、10月31日に実施したYouTubeライブで、スピードスターレコーズからのメジャーデビューと、12月3日発売のアルバム『HELLO!』のリリースを発表した。YouTubeライブでは、バンドの歴史を振り返る約20分間のVTRが冒頭で流され、VTR最後にスピードスターレコーズからのメジャーデビューとキャリア初の全国流通盤となるアルバム『HELLO!』のリリースが