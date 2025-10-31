俳優の山田裕貴（35）が31日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。担当スタイリストが用意する衣装に疑問を持っていることを明かした。山田は「スタイリストさんの（用意する）衣装で気になってしまった」と切り出し、ドラマ出演時の取材会のエピソードを披露。写真撮影のために用意された衣装に着替えようとしたところ「ここ（袖）からすごい紐が…。取り扱いの難しい衣装が（用意された）