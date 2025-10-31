秋篠宮家の二女、佳子さまは、正倉院の宝物の魅力を最新技術で体感できる展覧会を鑑賞されました。佳子さまは31日午後、東京・上野の上野の森美術館で開催中の「正倉院 THE SHOW」を鑑賞されました。この展覧会は、宮内庁正倉院事務所の監修のもと正倉院の宝物を360度からスキャンして得られた3Dデータをもとに作成された映像によって宝物の細部や質感をリアルに感じられるほか、再現された伝説の香木「蘭奢待」の香りも体験するこ