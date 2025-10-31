東京ディズニーシーで2026年1月14日から3月19日までの間、スペシャルイベント『ディズニーストーリービヨンド』の第3 弾が開催されることが30日、オリエンタルランドから発表されました。『ディズニーストーリービヨンド』は、パーク内のエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しめるというスペシャルイベントです。2023年からスタートし、第1弾、第2弾が東京ディズ