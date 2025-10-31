大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは31日（金）、小川未央氏の入団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 千葉県出身の小川氏は、NECレッドロケッツ（現・NECレッドロケッツ川崎）でトレーナーを務めた経歴を持ち、2022-23シーズンからの3シーズンは埼玉上尾メディックスでヘッドメディカルを務めていた。2025年4月に埼玉上尾からの退団を発表。