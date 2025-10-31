ノルディックスキー・ジャンプの全日本選手権は１１月２日に札幌・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で開幕する。１０月３１日には同会場で公式練習が行われ、２２年北京五輪代表の高梨沙羅（クラレ）は、全体６位の１１６メートルを飛び、「Ｇを感じることができてなくて形だけで、中に力がないようなジャンプになってしまったのが反省点。コーチと映像を見てすりあわせができたと思うので、そこを気を付