1999年に名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、愛知県警は31日、殺人容疑で69歳の女を逮捕しました。愛知県警は、女の名前を港区東海通に住むアルバイト・安福久美子容疑者(69)と発表しました。1999年11月13日、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件は、犯人が捕まらないまま2025年11月で26年が経とうとしていました。安福久美子容疑者は30日午後、愛知県警西署に出頭し