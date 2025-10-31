30日に更新された「テレビ朝日スポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにサッカー元日本代表DF槙野智章氏（38）が出演。参列した堂安律の結婚式での一幕を明かした。槙野氏は「超超超裏話」とし「新郎新婦退場の時に、久保選手と橋岡選手がケツメイシの『仲間』を全員の前で熱唱するっていうのが起きまして」と告白。「ケツメイシの『仲間』を歌って、堂安選手が自分でマイクを持ってまず退場します。新郎側は結構盛り上がって