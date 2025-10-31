暴走する“お友達AI人形”を描いた『M3GAN／ミーガン』続編、『M3GAN／ミーガン 2.0』のブルーレイ&DVDが2026年1月21日(水)に発売されることが決定した。『M3GAN／ミーガン 2.0』は10月に日本での劇場公開を予定していたが、８月に公開中止が発表され、楽しみにしていたファンを落胆させていた。その後、Prime Videoにて日本最速＆独占配信がスタートしている。ブルーレイ＆DVDには、アメリカの劇場ではカットされたシーンを含