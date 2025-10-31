新アクティビティ「BIGペダルボート」ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、今年の年末年始シーズンに向けて、“遊び方”を自由に選べる宿泊プラン「あしびー・リトリート」の秋冬バージョンを用意した。また、宿泊プラン「アニバーサリープラン」を予約の消費者を対象にフェスティブデコレーションを施した特別なアニバーサリーケーキを用意した。「あしび〜」とは、沖縄の方言（しまくとぅば）で“遊ぶ”という意