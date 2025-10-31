まじめなのは悪いことではないが、まじめが向かない人もいる。気楽に付き合えて軽口をたたき合って、いざというときは真剣に話し合える。そういう関係を望むなら、「相性」こそが重要なのかもしれない。互いに詮索しない関係原案：亀山早苗マンガ：藪犬小夏（@yabuinukonatsu）(文:All About 編集部)