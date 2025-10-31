変幻自在の七変化!?演歌歌手新浜レオン（29）が29〜31日の3日間、千葉・成田市のユアエルム成田で開催されたハロウィーンイベントに出演した。1日2回全6回のステージを毎回違うハロウィーンにちなんだ衣装で登場。バリエーションに富んだコスプレで、ファンを楽しませた。新浜とゆかりのあるキャラクターたちが日替わりでゲスト登場。29日は、新浜をイメージしてサンリオが制作したオリジナルキャラクター“れおすけ”。30日は、