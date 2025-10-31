タレントの福留光帆（22歳）が、10月29日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。話に割り込んでいくことができず、「マジ、村重（杏奈）さんとかすごい」と語った。「トライアンドエラー」というテーマで話をしていく中で、福留光帆がテレビの収録などで誰かの発言中にカットインしていくことができないと話し、「『NOBROCK TV』とかは、福留光帆にフォーカスを当てた企画をやってくださっているので上手くやれ