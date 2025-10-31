大麻成分が入ったリキッドを販売目的で所持したとして逮捕された39歳の男性が、不起訴処分になりました。去年10月、東京・台東区の店などで大麻成分入りのリキッドを販売目的で所持したとして今年9月に逮捕された39歳の男性について、東京地検は31日付で不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。