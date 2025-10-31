櫻井翔さん（43）の、自身初の書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』が、31日発表の「オリコン週間BOOKランキング」で、2位にランクインしました。書籍は櫻井さんが、ライフスタイルマガジン『Casa BRUTUS』で、15年続けてきた連載をまとめもので、週間売り上げ1.4万部で、2位となりました。2010年に始まった連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を原点に、安藤忠雄さん、SANAAさん、伊東豊雄さん、藤森照信さんなど、現代