世の中のギモンを調査する「ギモン調査班」。今回は「県内でも被害が増加！SNSを悪用した詐欺」についてです。 「ロマンス詐欺」は被害額10億7966万円 ことし1月から9月、県内で確認された「SNS型投資ロマンス詐欺」の被害額は10億7966万円。 「ロマンス詐欺」急増 こちらは県警が確認しているオレオレ詐欺などを含む「特殊詐欺」と「ロマンス詐欺」の被害額のグラフ。「ロマンス詐欺」が急激に増えていて、被害件数は少な