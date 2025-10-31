旦那さんから「他に愛する人ができた」と言われたら、誰しも戸惑ってしまうものでしょう。でも心が家族にないのであれば、一緒に生活を続けられないかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、旦那さんから突然の報告を受けて離婚したそうです。こんな投稿がありました。『「最愛の人ができた」と言われました。すぐ相手にされなくなると言っても、あの人のためなら全て手放して構わないと。そのときは私も怒りに任せて「