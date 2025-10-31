静岡県内で起きた特殊詐欺事件の背後に、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」とのつながりがあるとみて、警察は10月31日、横浜市の暴力団事務所を家宅捜索しました。 【写真を見る】横浜市にある六代目山口組系の益田組の事務所を家宅捜索する警察 警察が家宅捜索をしたのは、横浜市にある六代目山口組系の益田組の事務所です。 警察は、不正に入手したキャッシュカードで、2025年6月下旬から7月上旬