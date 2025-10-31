10月31日午後6時ごろ、静岡県熱海市の市道で、軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。 事故があったのは、熱海市昭和町の押しボタン式信号機のある交差点です。 午後6時頃、事故を目撃した人から「車と歩行者が衝突した」と110番通報がありました。 警察によりますと、東に向かって進んでいた軽乗用車が北に向かって歩いていた歩行者と衝突したということです。 この事故で、道路を渡っていた77歳の男性が頭を打ち、意