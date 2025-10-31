10月31日未明、高速道路のトンネル内でキャリアカーを運転中にパトカーに衝突した疑いで会社員の男（48）が逮捕されました。 暗闇の中、ライトをつけながら高速道路の走行車線を逆走する1台の車。これは関越道・上り線を走行する車のドライブレコーダーが捉えた映像です。逆走車を運転していた、さいたま市に住む48歳の会社の男は31日、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。男は30日夜、車を運搬