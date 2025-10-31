10月31日午前、新潟県阿賀野市の建設会社の倉庫にクマが侵入し、居座りました。そして午後3時ごろに猟友会が緊急銃猟を実施。クマは捕獲されました。ただ、周囲には別のクマがいる恐れがあるため、引き続き警戒が必要です。 31日午前10時半前、建設会社の社員から「クマがうろついている。会社の建物内に入って閉じこもった」と通報がありました。【渡辺建設渡辺政利 社長】「日中はシャッターが開けっ放しなので、そのま