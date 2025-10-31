「モーターボート大賞・Ｇ２」（３１日、下関）西丸侑太朗（２１）＝香川・１３０期・Ａ２＝がＧ２初勝利を飾った。１号艇だった４日目５Ｒはインからコンマ１５のＳ（スタート）。４号艇の佐藤隆太郎（東京）にまくられたが、佐藤はＦ。うまく残していた西丸が決まり手は恵まれながらも１着ゴールを決めた。「Ｇ２初勝利ですが水神祭はしません。Ｇ１も１回走って（１着を）取れていないので恥ずかしいです」と、勝利にも浮か