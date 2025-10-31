取材に応じる山田章仁（右）と沢木敬介氏＝31日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】ラグビーの2015年W杯イングランド大会日本代表で、南アフリカ代表に勝利した試合に出場した山田章仁が31日、ロンドンでの日本―南アフリカを前に試合会場で取材に応じ「今の（代表の）みんなは強豪。『勝つ』というマインドで臨んでもらえれば」と金星の再現を期待した。観戦ツアーのゲストで訪れた。「10年前は今みたいに強くなかった。楽し