車両や設備の共通化などを共同で検討する合意書を締結した京急電鉄の川俣幸宏社長（左）と京成電鉄の天野貴夫社長＝３１日（京急提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）と京成電鉄（千葉県）は３１日、車両や設備の共通化などを共同で検討する合意書を締結したと発表した。成田空港輸送のため京成が開発中の新型特急電車についても、京急は「共通化の検討を進める」とし、有料座席指定列車の拡充といった新たな輸送サービスを視野に入