11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムで31日、11月1日配信開始予定のオリジナル番組『芯くったら負け！実のない話トーナメント』に出演するケンドーコバヤシの動画コメントが公開された。ケンドーコバヤシ『芯くったら負け！実のない話トーナメント』は、つまらない話で競う話芸の祭典。笑わせることを禁じられ、戸惑いを見せる参加者たち。手探りながら芸人の実のない話がぶつかり