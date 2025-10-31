カナダドル売り反応、加ＧＤＰが前月比マイナスで＝ＮＹ為替 ８月カナダＧＤＰは前月比－０．３％と予想外のマイナス成長となった。これを受けてカナダドル売り反応が広がっている。ドルカナダは高値を1.4030レベルに更新。カナダ円は安値を109.85近辺に広げている。トランプ政権との貿易摩擦がカナダ経済に影を落としている。 USD/CAD1.4028CAD/JPY109.87