■ついに離婚が成立。それを聞いたときの心境は…面会交流を経て、離婚裁判は静かに進んでいきました。夫とは直接会うことはありませんでしたが、書面のやり取りだけでも心が削られるような日々でした。そして、ある日弁護士から連絡が入りました。「審判が下りました。離婚が成立です」弁護士からその内容を聞いたとき、私はただ静かに頷きました。電話を切ると、胸の奥がすうっと軽くなる感覚がありました。ようやく終わったのだ