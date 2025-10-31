米１０年債利回りは４．０９１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.611（+0.002） 米10年債4.091（-0.006） 米30年債4.654（0.000） ドイツ2.641（-0.002） 英国4.414（-0.010） カナダ3.128（-0.003） 豪州4.296（-0.010） 日本1.669（+0.013） ※米債以外は10年物