ドル円のピボットは１５４．０２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値153.99高値154.41安値153.65 155.14ハイブレイク 154.78抵抗2 154.38抵抗1 154.02ピボット 153.62支持1 153.26支持2 152.86ローブレイク ユーロ円 現値177.96高値178.56安値177.84 179.12ハイブレイク 178.84抵抗2 178.40抵抗1 178.12ピボット 177.68支持1