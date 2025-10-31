※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると、妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は“実家に帰る”という置き手紙を残して姿を消してしまう。そこで夫が義母に確認すると、妻は実家に帰っていなかった。そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセ