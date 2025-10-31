１２月上旬の放送をもって終了することが発表されたフジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が３１日放送され、ＭＣの「千鳥」大悟が年内終了を告知した。この日の番組冒頭で女性ナレーターが「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆様に感謝いたします」