ＪＲ東海は３１日、山梨県内のリニア中央新幹線の実験線で、新型試験車両「Ｍ１０」を報道関係者に公開した。短時間の移動に対応した背もたれが倒れない座席などが特徴。リニアは一部区間で着工できず開業時期は見通せない状況だが、車両の開発は着々と進んでいる。公開されたのは５年ぶりの新車両で、リニア開業時に使う想定のもの。最高時速５００キロで品川―名古屋間を最速４０分で結ぶ計画のため、リクライニング機能をな