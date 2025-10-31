裁判のやり直し＝再審の制度見直しを議論する法務省の部会で31日、証拠開示について新たに規定を設ける場合の2つの案が示され、議論が行われました。再審請求をめぐる証拠開示ではこれまで規定がなく、検察官がもつ証拠の開示に時間がかかることなどが問題となっており、再審制度の見直しを議論する法相の諮問機関「法制審議会」の部会では証拠開示について新たに規定を設けることを検討してきました。31日の部会では、規定を設け