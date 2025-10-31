東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第5弾として、『ミニーのファンダーランド』を来年1月14日から3月2日まで開催することが30日、オリエンタルランドから発表されました。今回のイベントでは、2024年1月以来2度目となるミニーマウスが主役に。“ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界”を舞台に、パークでは、大きなリボンのモニュメントやドット柄の装飾が施されるという