FANTASTICSの中島颯太が、ジュエリーブランド『QUESERA』のディレクターを務めていることを発表。また、ブランド1周年を記念したポップアップを東京 中目黒にて11月7日から9日の3日間限定で開催する。 （関連：THE RAMPAGE、FANTASTICSらJr.EXILEが大阪万博に集結個性をぶつけて世界に発信するLDHパフォーマンス） 2024年より始動した同ブランドは、日常に少しの前向きさと輝きをもたらす存在でありたい