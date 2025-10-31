【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学初のヨーロッパツアー『Hitsujibungaku Europe Tour 2025』のツアーファイナル公演が10月24日、英国・ロンドンのO2 Academy Islingtonにて行われた。 ■曲が終わるごとに会場から大歓声が 今回のヨーロッパツアーは、10月14日のパリ公演を皮切りに、ナイメーヘン、ケルン、ベルリン、ワルシャワ、ウィーン、ロンドンと合計7都市で行わ