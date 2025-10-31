【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シャイトープが、11月28日に配信限定シングル「shape of wonder / エッセイ」をリリースする。 ■「shape of wonder」は10月31日開催の福岡公演で初披露 「shape of wonder」は、一見変わらないようでいて、気持ちが少しずつ移ろいでいく君をこれからもそっと愛し続けたいという、繊細で不安な心情のなかにも明るい未来を信じる愛のかたちを描いたラブソング。 それに対し