Image: オスカージャパン株式会社 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「300種のゲームを内蔵した、5000mAhのモバイルバッテリー」。この一行に、新しいガジェットの姿が凝縮されています。充電機能とゲーム機能、2つの顔を持つデバイス「モバイルBOY」は、「充電切れ」と「時間潰し」という現代人が抱える二つの課題に、同時に応えるために生ま