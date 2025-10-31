31日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万2480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては68.66円高。出来高は3913枚となっている。 TOPIX先物期近は3333ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.17ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5