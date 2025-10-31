3台の赤いマシンがホームストレートで横並び一線。レースのハイライトとなった息を呑むような大迫力3ワイドのバトルに、スタジオも熱狂した。【映像】3ワイドでサンドイッチ！超接近の瞬間3時間レースとして行われたスーパーGT第7戦決勝。レースは51周目、GT500クラスはアンダーカットに成功し、7番手に浮上したTGR TEAM ENEOS ROOKIE（#14 ENEOS X PRIME GR Supra）を、NISMO（#23 MOTUL AUTECH Z）とNISMO NDDP（#3 Niterra