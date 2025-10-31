俳優の杉浦太陽（44）が31日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの辻希美（38）、8月誕生の次女と“子連れヤンキー”のハロウィーンの仮装を披露した。杉浦は背中に「天下無敵」と書いた黒の特攻服、辻は「喧嘩上等」と書いたオレンジの特攻服で、目つき厳しく次女を抱く姿などを投稿。「Happy Halloween特攻服？ヤンキー風ですwwみんなノリノリで♪」とつづった。また、第3子次男の昊空（そら）さんは「のび