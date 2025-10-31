「ＢｉＳＨ」の元メンバーでシンガーソングライターのアイナ・ジ・エンド（３０）が３１日、東京・ＺｅｅｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で全国ツアー「革命道中」の最終公演を開催した。ＳＮＳ総再生回数１２億回を突破し「ＢｉｌｌｂｏａｒｄＧｌｏｂａｌ２００」に６週連続ランクインしている自身最大のヒット曲「革命道中―ＯｎＴｈｅＷａｙ」を引っさげ全国９都市９公演を回った。この日は同曲をはじめ、「