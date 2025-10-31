◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)ブルージェイズは32年ぶりのワールドチャンピオンに王手。日本時間11月1日の第6戦で頂点を目指します。まさにつながると止まらない強力な打線が健在。ポストシーズン16試合でチーム打率.284、得点数は3桁到達の100得点。シーズン中も30球団トップチーム打率.265を誇りましたが、ドジャース打線のポストシーズンチーム打率.236、64得