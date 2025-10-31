気象庁は３１日、神奈川県に竜巻注意情報を発表した。県東部では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているという。落雷やひょう、急な強い雨にも注意が必要としている。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しのある時には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼びかけている。