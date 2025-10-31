韓国の俳優イ・ジョンソクが9月28日に東京、9月30日に大阪でファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を開催し、東京・大阪をあわせ約6000 人のファンと再会した。【動画】イ・ジョンソクのTWS「Plot Twist」＆aespa「Whiplash」同公演では練習に邁進して準備したステージパフォーマンスが披露され、会場を盛り上げた。イ・ジョンソクのYouTubeでは、2ヶ月間練習したと