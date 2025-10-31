歌手のアイナ・ジ・エンドが３１日、東京・Ｚｅｐｐダイバーシティで全国ツアーの最終公演を迎えた。２０２５年の音楽界を席巻したハスキーボイスを、思う存分、響き渡らせた。「私は革命を起こしに来ました！」。大ヒット中の「革命道中−ＯｎＴｈｅＷａｙ」など全２１曲を熱唱。客席は満員となり「ハロウィーンの日にみんなに会えてうれしいよ」とご満悦の表情を見せた。「革命道中−ＯｎＴｈｅＷａｙ」はテレビア