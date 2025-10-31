会談する高市首相（左）と中国の習近平国家主席＝31日、韓国・慶州（代表撮影・共同）【慶州共同】中国の習近平国家主席は31日の高市早苗首相との会談で、日中共同声明など四つの政治文書の歴史や台湾問題に関する約束を履行するよう求め、日本側をけん制した。「植民地支配と侵略への反省とおわび」を明記した村山談話の精神は「発揚に値する」とも述べ、順守を求めた。中国国営中央テレビが伝えた。台湾を自国領と見なす中国