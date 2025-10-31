フジテレビ系バラエティー「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）が31日、放送され年内での番組終了を発表した。この日午後には同局が終了を発表していた。番組冒頭、画面全体にテロップが表示され「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆さまに感謝いたします。」と終了を報告。続けて、千