ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が31日、東京・Zepp Divercityで全国ツアー「革命道中」最終公演を開催した。7月に配信リリースした人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中−On The Way」が、SNS総再生12億回を突破し、Billboard Global 200に6週連続でランクイン。さらにBillboard JAPAN HOT 100でも17週連続ランクイン（4週連続1位含む）するなど、国内外で大ヒットを記録し、自身最大のヒット曲となった。