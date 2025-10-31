俳優の坂口健太郎（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。この日公開された主演映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）で共演した俳優・渡辺謙（66）とのツーショットを公開した。この日、都内で行われた主演映画「盤上の向日葵」の初日舞台あいさつに出席。共演した渡辺とのツーショットを公開。さっぱりとした短髪に、口元にひげを生やしたワイルドな姿を披露した。「『盤上の向日葵』本日公開です」と報告し、「是非